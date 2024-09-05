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Almanya'da İsrail Başkonsolosluğu çevresinde alarm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 13:03 Güncelleme: 05.09.2024 13:15
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Almanya’da İsrail Başkonsolosluğu çevresinde alarm

Almanya'da İsrail'in başkonsolosluğunun bulunduğu bölgede polis şüpheli bir kişiyi vurdu. Alman polisi yaptığı açıklamada şüphelinin ateşli silah taşıdığını bildirdi.

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