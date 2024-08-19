Katil Netanyahu yeni soykırım planını Blinken’a anlattı: Philadelphia Koridoru’nda ısrarcıyız

GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?

Mercer ayrıca, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızı evlerine geri döndürmek için ABD tarafından mayıs ayında sunulan ilkelere dayalı bir çerçeve anlaşması oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.