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Katil Netanyahu yeni soykırım planını Blinken'a anlattı: Philadelphia Koridoru'nda ısrarcıyız

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 21:14
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Katil Netanyahu yeni soykırım planını Blinken’a anlattı: Philadelphia Koridoru’nda ısrarcıyız

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki askeri işgalini sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Siyonist basınında yer alan habere göre, işgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede de, Gazze ile Mısır'ın bağlantısını kesecek işgal planının arkasında kararlı bir şekilde durduğunu söyledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmenin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü David Mercer basın açıklaması yaptı.

İŞGALCİLER ASKER YIĞMA PEŞİNDE

Sözcü Mercer, Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda fiziki olarak bulunması" ilkesinin arkasında kararlı bir şekilde durduğunu ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?

Mercer ayrıca, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızı evlerine geri döndürmek için ABD tarafından mayıs ayında sunulan ilkelere dayalı bir çerçeve anlaşması oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Katil İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

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