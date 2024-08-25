Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında! İki yüzlü Batı’nın bir örneği daha: Meta’ya sessizlik, Telegram’a baskı

BATI'DAN META'YA SESSİZLİK, TELEGRAM'A BASKI

Bir süre önce Türkiye'de şehit Haniye ve Gazze paylaşımlarını kaldıran Meta'ya Batı tarafından Telegram için yapılan ithamların hiçbiri yöneltilmedi. Telegram icin yapılan ithamların birçoğu Meta uygulamalarında da bulunuyor ancak Batı'nın bu konuda Meta'ya üç maymunu oynaması dikkatlerden kaçmıyor.

BASKILARA KARŞI "TARAFSIZ"LIK SAVUNMASI

Forbes'a göre 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması ve "jeopolitik bir oyuncu" olmaması gerektiğini söyledi.

DUROV'A "SUÇ ORTAĞI" İDDİASI

Fransız makamları Durov'un kurduğu platformun uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık için kullanıldığını ve kendisinin de bu suçların "ortağı haline geldiği" iddiasında bulunuyor.