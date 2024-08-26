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Siyonist İsrail bir Filistinliyi daha öldürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 10:32 Güncelleme: 26.08.2024 10:34
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Siyonist İsrail bir Filistinliyi daha öldürdü

Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucunda, Filistinli bir genç başından vurularak hayatını kaybetti.

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