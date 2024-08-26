İsrailli hadsiz bakandan skandal bir çıkış! Tepki çeken Mescid-i Aksa detayı...
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken katillerin bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi, apar topar bir açıklamada bulunarak, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail'in katil Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
BAŞIBOŞ SİYONİST YİNE SAHNEDE!
İsrailli siyasetçiler, aşırı sağcı Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösteriyor.
Gallant, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti.
KATİLLER BİRBİRİNE GİRDİ
Bakan Gallant, açıklamasında, "Ben-Gvir'in eylemleri İsrail devletinin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.
ANA MUHALEFET: NETANYAHU HÜKÜMETİ KONTROLÜ KAYBETTİ
Ana muhalefet lideri Yair Lapid de Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişim olmadığı açıklamalarına işaret ederek, statükonun gerçekten değişmediğini ancak Ben-Gvir'in bunu ölçemediğini savundu.
Lapid, Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti.
İÇİŞLERİ BAKANI NETANYAHU'YA ÇAĞRI YAPMIŞTI
İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulunmuştu.
Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.
AŞIRI SAĞCI BEN GVİR'DEN GALLANT'A "JET" YANIT
Öte yandan Bakan Ben-Gvir'in, Savunma Bakanı Gallant'a cevabı gecikmedi.
Gallant'ın "Hamas'a boyun eğdiğini" savunan ve Hamas ile yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini eleştiren Ben-Gvir, Savunma Bakanı'nın "yenilgiyi kabul eden anlayışın yıkıcı politikasını" Lübnan Hizbullahı'na karşı da sürdürmeyi seçtiğini öne sürdü.
Ben-Gvir, Hizbullah'a karşı "kesin bir savaş" yürütülmesi çağrısında bulundu.
AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR, MESCİD-İ AKSA'DA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etmişti.
Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.
SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR
Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.
En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.
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