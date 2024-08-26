İsrailli hadsiz bakandan skandal bir çıkış! Tepki çeken Mescid-i Aksa detayı...

SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.