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PKK-YPG Suriye'de ateşle oynuyor! Sözde yönetimin tek sahibi Kandil

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 14:34 Güncelleme: 20.08.2024 14:42
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PKK-YPG Suriye’de ateşle oynuyor! Sözde yönetimin tek sahibi Kandil

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor. Sözde sivil yapılanma toplantısına katılan Arap temsilci, bölgedeki PKK varlığını gözler önüne serdi. Toplantıda Arap kökenli yöneticilerin hiçbir vasfı olmadığını, kadroların tamamen Kandil'den gelen PKK'lı teröristler tarafından yönetildiğiNİ söyleyen Arap temsilci Muhammed Ramazan'ın ifadeleri oldukça ses getirdi.

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