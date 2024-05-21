Hain PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı yakalandı

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda F.E.H. (33) hakkında sözde özel kuvvetler grup komutanı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edildi.