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Hain PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Hain PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı yakalandı

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele sürüyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar ile teröristlere göz açtırılmazken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda F.E.H. (33) hakkında sözde özel kuvvetler grup komutanı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edildi.

YAKALANDI

F.E.H. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen F.E.H. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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