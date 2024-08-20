ABD Başkanı Joe Biden’ın gözyaşları! Yayın saatinin dışına atıldı

ABD Başkanı Joe Biden - Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris

HARRIS'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Harris'in dış politikada çok başarılı olacağını söyleyen Biden "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." dedi. Kamala Harris'in harika bir başkan olacağını söyleyen Biden, "Çünkü en iyi başkanlarımızın çoğu gibi o da başkan yardımcısıydı" ifadelerini kullanırken, hemen ardından "Bu bir şakaydı" diye ekledi.