ABD Başkanı Joe Biden'ın gözyaşları! Yayın saatinin dışına atıldı
ABD Başkanı Joe Biden döneminin sona erdiğini ve Kamala Harris döneminin başlayacağının ilanı olarak bugün gerçekleştirilen Demokrat Parti Kongresi'nde salona adım atar atmaz Biden’ın gözleri doldu ve kızı Ashley Biden’a sarılarak uzun süre ağladı. Gözyaşları içinde başkanlık dönemini anlatan Biden’a ülke TV’lerinden de bir darbe geldi. Biden’ın konuşması resmen yayın saati dışına atıldı. Başkan olmak için çok yaşlı bulunan Biden ise “Lanet olsun çok yaşlıyım” şeklindeki sözleri ile gündem oldu.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı resmen kabul edeceği 4 günlük Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentindeki United Center Spor Salonu'nda başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi akşamı Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada gözyaşları içinde kalırken televizyon kanalları ise Biden'ın konuşmasını yayından kaldırdı.
SAHNEYE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇIKTI
Kongrede gözyaşları içinde sahneye çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ı kalabalık, yaklaşık 4 dakika süren alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Veda konuşmasının bazı kısımlarında gözlerinin yaşlı olduğu görülen ABD Başkanı Biden konuşmasında, 2020 seçimlerinin ardından yaşanan siyasi şiddet ve gerilimi hatırlatarak, "O zaman da şimdi olduğu gibi kalbimin derinliklerinden biliyordum ki, Amerika'da siyasi şiddete yer yok, hiç yok" dedi.
"Sadece kazandığınız zaman ülkenizi sevdiğinizi söyleyemezsiniz" ifadelerini kullanan Biden, ulusun "Amerika'nın ruhu" için bir savaş içinde olduğunu söyledi. Yaklaşan seçimin kritik önemde olduğunu vurgulayan Biden, "Şu anda verdiğimiz kararların önümüzdeki on yıllar boyunca dünyayı etkileyebileceği, tarihteki nadir anlardan biri olan bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız" dedi.
HARRIS'E ÖVGÜ YAĞDIRDI
Harris'in dış politikada çok başarılı olacağını söyleyen Biden "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." dedi. Kamala Harris'in harika bir başkan olacağını söyleyen Biden, "Çünkü en iyi başkanlarımızın çoğu gibi o da başkan yardımcısıydı" ifadelerini kullanırken, hemen ardından "Bu bir şakaydı" diye ekledi.
"KAYBEDEN ABD DEĞİL, TRUMP"
Konuşmasında Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump'ı eleştiren Biden, "Donald Trump Amerika'yı başarısız bir ulus olarak nitelendiriyor. Kaybettiğimizi söylüyor. Kaybeden o, tamamen yanılıyor" dedi.
"Bana bizim dünyanın lider ulusu olduğumuzu düşünmeyen bir ülke söyleyin" diyen Biden, "Dünyaya ABD'den başka kim liderlik edebilir?" diye sordu. Ülkesinin kazandığını vurgulayan Biden, Trump'ın suç oranları ve göçmenlik gibi konularda ise "yalan söylemeye devam ettiğini" ifade etti.
"TEHDİT SÜRÜYOR"
6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıyı hatırlatan Biden, "O gün, ülke olarak sahip olduğumuz neredeyse tüm değerleri kaybettik" ifadelerini kullandı. "Bu tehdit abartı değil, bu tehdit hala çok canlı" diyen Biden, "Donald Trump tekrar kaybederse seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini söylüyor" uyarısında bulundu. Biden, ülkenin Kongre Binası baskını gibi bir şeyin tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.
YAYIN SAATİNİN DIŞINA ATILDI
Biden 51 dakikalık duygusal konuşmasının ardından ABD televizyonlarından darbe yedi.
Biden'ın yerel saatle 21.50'de konuşması planlanıyordu fakat konuşma saati Hillary Clinton ve Demokrat Partili New York Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez'in de aralarında bulunduğu ısınma konuşmacılarının ayrıntılı açıklamaları nedeniyle ertelendi.
Söz konusu gecikme Biden'ın televizyondaki yayın saatlerinin dışına itilmesi anlamına geliyordu.
Biden, canlı izleyici sayısını sınırlayarak 22:27'de (ya da 23:27 doğu saatiyle) konuşmayı bitirdi. Amerikalıların yaklaşık yarısı doğu saat diliminde yaşıyor.
New York'ta yayın gece yarısından sonra sona erdi. Biden'ın bir yardımcısı Axios'a "Bu korkunç. Kelimenin tam anlamıyla bir kampanya kurdu ve bunu onlara devretti, onu ana zaman diliminden çıkarmak zorundalar mı?" şeklinde konuştu.
"LANET OLSUN ÇOK YAŞLIYIM"
Başkanlık için çok yaşlı olduğu ve bilişsel yeteneklerini kaybettiği gerekçeleri ile Demokratlar tarafından resmen adaylıktan çekilmeye zorlanan Biden, "Lanet olsun çok yaşlıyım" dedi ve siyasi kariyerine başladığında çok genç göründüğünü fakat başkan olamayacak kadar yaşlı görünerek bitirdiğini söyledi.
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