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Diyarbakır'da PKK'ya "Bozdoğan" darbesi! Gri kategoride aranan Sofi kod isimli terörist Mehmet Yıldırım öldürüldü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Diyarbakır’da PKK’ya Bozdoğan darbesi! Gri kategoride aranan Sofi kod isimli terörist Mehmet Yıldırım öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de düzenlenen "Bozdoğan-40" operasyonu kapsamında gri kategoride aranan Sofi kod isimli terörist Mehmet Yıldırım'ın öldürüldüğünü duyurdu. Yıldırım'ın 6 eylemin faili olduğu tespit edildi.

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