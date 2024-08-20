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Japonya’daki havalimanında makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.08.2024 16:16 Güncelleme: 20.08.2024 16:18
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Japonya’daki havalimanında makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi

Japonya'daki bir havalimanında yer alan dükkanda 2 makasın kaybolmasının ardından güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuşta gecikme yaşandı. Kayıp makaslar, olaydan 1 gün sonra aynı dükkanda bulundu.

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