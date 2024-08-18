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İşgalci İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 25 Filistinliyi öldürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:36
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İşgalci İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 25 Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi...Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

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