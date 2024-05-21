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Kassam Tugayları İsrail askerleri ile araçlarını vurdu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kassam Tugayları İsrail askerleri ile araçlarını vurdu

Hamas ile İslami Cihad'ın askeri kanatları İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerleri ile askeri araçlarını hedef aldığını belirtti.

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