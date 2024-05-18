İsrail sokakları yeniden karıştı! Protestolarının göbeğinden canlı yayın | "Netanyahu istifa" eylemine polisten sert müdahale

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek bakanlık binasının önündeki Menachem Begin Caddesi'ne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü. İsrailli esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta önce Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı, İsrail hükümetinin otomatik olarak reddettiğini ve Refah'a saldırı başlatarak gömmek istediğini söyledi.

İsrail hükümetine karşı öfkeli olduğunu belirten Yahuda, Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasının önündeki engel olduğunu dile getirdi. Esir babası Yahuda, uluslararası topluma İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'nun kenara çekilmesi, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için baskı uygulaması çağrısında bulunarak, "Gazze'deki savaşın artık bir amacı yok. Daha fazla asker öldürülüyor. Daha fazla esir öldürülüyor. Daha fazla da esir yakında öldürülecek durumda." ifadesini kullandı.