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Pakistan’da şiddetli yağışlar yıkıma yol açtı: 25 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 17:33
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Pakistan’da şiddetli yağışlar yıkıma yol açtı: 25 ölü

Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve yıkımlar nedeniyle son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti.

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