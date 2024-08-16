Siyonist İsrail katliama devam ediyor! En az 8 kişi öldü
Katil İsrail, Gazze'de gece boyunca farklı noktalara saldırı düzenledi. Yapılan saldırılarda en az 8 kişi ölürken, çok sayıda Filistinli'nin yaralandığı açıklandı.
İsrail'in masum Filistin halkına yaptığı katliam 283 gündür devam ediyor. Filistin resmi ajansından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivilleri hedef aldı.
EVLERİ BOMBALADILAR
Kuzey bölgesinde yer alan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombalandı. Evlerin enkazından biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ölü ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.
İHA İLE MASUM İNSANLARI HEDEF ALDILAR
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Ez-Zevayide Köyü yakınlarında bazı Filistinlileri hedef aldı. Yapılan saldırıda 1 Filistinli ölürken, çok sayıda Filistinli yaralandı.
KATLİAMA DRONLA DEVAM EDİYORLAR
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin dronla üzerine ateş açtığı 1 Filistinli öldü. Nusayrat Mülteci Kampı'nda hava saldırısına hedef olan bir evden ise 1 Filistinli cansız bedeni ile bazı yaralılar çıkarıldı.
MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI DÜZENLENDİ
Gazze kentinde konuşlanan İsrail ordusuna ait zırhlı birlikler Zeytun Mahallesi'ne doğru yoğun ateş açarken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusu topçu atışlarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi.
KATLİAM 283 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldüğünü, 92 bin 401 Filistinli yaralandığını bildirmişti.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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