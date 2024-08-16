Siyonist İsrail katliama devam ediyor! En az 8 kişi öldü

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli ve ona yardım eden insanlar

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldüğünü, 92 bin 401 Filistinli yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.