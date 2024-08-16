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Brezilya'da küçük uçak evin bahçesine düştü! 5 kişi öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 08:25
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Brezilya’da küçük uçak evin bahçesine düştü! 5 kişi öldü

Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın batısında, küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen küçük uçakta kurtulan olmadı.

Brezilya'da küçük uçak düştüBrezilya'da küçük uçak düştü

Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Brezilya'da küçük uçak düştüBrezilya'da küçük uçak düştü

Brezilya'da en son 9 Ağustos'ta yolcu uçağının Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim alanına düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.

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