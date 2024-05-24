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İsrail'in 231 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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İsrail’in 231 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 35 bin 857’ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 35 bin 857'ye yükseldi.

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