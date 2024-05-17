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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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