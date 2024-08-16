Silivri tayfayı üzecek haber! İngiltere’de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası yağdı! İşte örnekler...

SIĞINMACILARIN OTELLERİNİ YAKIN DİYENE 3 YIL HAPİS

Northampton'da 26 yaşındaki Tyler Kay, X'te sığınmacıların kaldığı otelleri ateşe vermesini isteyen paylaşımları nedeniyle üç yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

MAYMUN HAREKETİ YAPTI HAPİS CEZASINI ALDI

30 yaşındaki Jordan Plain, Leeds şehir merkezindeki rakip gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı sırada siyahi ve Asyalı insanlara maymun hareketleri yapıp "lastik dudaklar" diye bağırdığı görüntülendikten sonra sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.