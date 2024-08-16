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Silivri tayfayı üzecek haber! İngiltere'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası yağdı! İşte örnekler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 14:24 Güncelleme: 16.08.2024 15:00
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Silivri tayfayı üzecek haber! İngiltere’de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası yağdı! İşte örnekler...

Türkiye'de yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan kişiler hakkında sosyal medyada "Bir tweet nedeniyle insan hapse mi atılır?" yorumunu yaparak "Batı ülkelerindeki böyle değil" diyerek batı hayranlığı yapanlara kötü haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de sosyal medya hesaplarından mültecilere ait otellerin yakılmasını isteyen ve onlara hakaret eden kişiler hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Türkiye'de yaşanan çeşitli olaylar sonrasında "Bir tweet attı diye insan hapse mi atılır?" ve "Silivri soğuktur" gibi yorumlar yapan tayfaya İngiltere'den kötü haber geldi.

MÜSLÜMANLARIN EVLERİNİ ATEŞE VERDİLER

İngiltere genelinde son dönemlerde çıkan olaylar durdurulamazken, olaylar 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın, 3 çocuğun öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaraladığı bıçaklı saldırının ardından gerçekleşti

Sosyal medyada saldırganın Müslüman olduğuna yönelik iddialar sonrası aşırı sağcılar sokaklara inerek Müslümanlara ait ev ve iş yerlerine saldırdı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Ülke genelinde çok sayıda gözaltı yaşanırken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım nedeniyle hapse giren isimler de oldu.

"OTELE SALDIRIN" DEDİ 20 AY CEZA YEDİ

28 yaşındaki Jordan Parlour, geçen hafta Leeds'teki bir otele saldırı yapılmasını savunduğu Facebook paylaşımlarıyla ırkçı nefreti kışkırtmaktan suçlu bulunduktan sonra 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SIĞINMACILARIN OTELLERİNİ YAKIN DİYENE 3 YIL HAPİS

Northampton'da 26 yaşındaki Tyler Kay, X'te sığınmacıların kaldığı otelleri ateşe vermesini isteyen paylaşımları nedeniyle üç yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

MAYMUN HAREKETİ YAPTI HAPİS CEZASINI ALDI

30 yaşındaki Jordan Plain, Leeds şehir merkezindeki rakip gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı sırada siyahi ve Asyalı insanlara maymun hareketleri yapıp "lastik dudaklar" diye bağırdığı görüntülendikten sonra sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

POLİSE TAŞ ATANA HAPİS

Diğer yandan polis barikatına karşı gelen ve memurlara taş ve atan büyük bir grubun "ana kışkırtıcısı" olarak tanımlanan 21 yaşındaki Charlie Bullock 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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