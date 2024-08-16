Bloomberg'den skandal liste! Türkiye'de 'iç karışıklık' planı | Batı medyası yine operasyon peşinde
Batı basını Türkiye'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, tepki çeken bir habere imza attı. Bloomberg, yayınladığı grafikte 12 ay içerisinde iç karışıklık yaşanması beklenen ülkeleri sıraladı. Türkiye’yi liste başına koyan Bloomberg’e sosyal medyada tepki yağdı.
Amerikan medyası Türkiye'yi hedef alan haberlerine bir yenisini ekledi. Bloomberg, Türkiye oldukça sakin günler geçirirken, 'iç karışıklık' çıkacak iddiasını ortaya attı. Amerikan medya kuruluşu, yayınladığı grafikte G-20 ülkelerinde iç karışıklık çıkması ihtimaline yer verdi. Liste başına ise çok yüksek bir oranla Türkiye konuldu.
BLOOMBERG'DEN YENİ SKANDAL: 'TÜRKİYE'DE İÇ ÇATIŞMA ÇIKACAK' İDDİASI!
Bloomberg'in yayınladığı grafikte G-20 ülkeleri yer alıyor. Bu ülkelerde iç karışıklık, çatışma çıkma oranları yer alıyor. Sakin günler geçiren Türkiye iç çatışma çıkma riski en yüksek ülke olarak grafiğin başında bulunuyor.
KARIŞIK AVRUPA'DA RİSK DAHA MI DÜŞÜK?
Bloomberg'in haberinde en dikkat çeken detay ise, birçok alanda tarihin en kötü süreçlerini yaşayan Avrupa ülkelerinde çatışma riskinin daha düşük olması. Savaştaki ülkelerin bile iç karışıklık risklerinin Türkiye'den düşük gösterilmesi manipülasyonun bir başka boyutu olarak yorumlanıyor. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri daha iyiye giderken, kutuplaşmada bir artış yokken, olumsuzluklar giderek azalırken Bloomberg'in bu grafikte Türkiye'ye yer vermesi manidar bulundu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Orta Doğu'daki tüm karışıklıklar, çatışmalar ve savaşlara rağmen istikrarını korumayı başaran Türkiye'nin Bloomberg tarafından 'iç çatışma' riski en yüksek ülke olarak gösterilmesine sosyal medyada tepki yağdı.
Bloomberg'e sosyal medya üzerinden verilen tepkilerden bazıları şöyle:
Bizim insanımız en zor zamanlarında bile herkesi tehlikeye atacak ve iç karışıklık çıkacak şekilde sokaklara dökülmez. O sağduyuya sahiptir.
Bloomberg'e göre 12 ay içinde iç çatışma riski en yüksek G20 ülkesi Türkiye…. Yoksa bir plan mı bu?
Bu liste planlama listesi öngörü falan değil. Ama Türkiye bunu onların elinde patlatmayı da iyi bilir.
Açıkça Türkiye 'de iç çatışma tezgahlıyoruz demenin değişik yolunu denemişler.
Bu siyonist pisliklerden bütün dünya kurtulmalı.
Aynen öyledir kesin. Listeyi tam tersine çevirebilirler. Yakında Avrupa nasıl yiyor birbirini göreceğiz.
İç çatışma riski en yüksek olan İsrail yok. Demek ki bu liste iç çatışma olmasını istedikleri ülkelerin listesi.
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