İngiltere’de sokaklar karıştı! Otobüsü ateşe verip polis arabasını devirdiler! A Haber Leeds şehrinde olayların çıktığı evin önünde...

"BU TÜRDEN BİR KARGAŞANIN TOPLUMUMUZDA YERİ YOK"

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.