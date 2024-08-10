Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük! İşte çifte standardın örnekleri! Müslümanlara karşı saldıranlara çiçek vermedikleri kaldı...

HAVALİMANINDA TEKNE TOKAT DAYAK

Manchester Havalimanı'nda sosyal medyada yayılan görüntülerde İngiliz polisin yerde yatan Müslüman kişinin yüzünü ve başını tekmelediği yer aldı.

Polisin bankta oturan başka bir kişinin ise karnına tekme ve ensesine dirsek atarak yere yatırması görüntülere yansıdı.

MÜSLÜMANLARA KARŞI 180 DERECE DÖNÜŞ

Batı ülkelerinde her ne kadar Müslüman ve toplum tarafından ötekileştirilen gruplara karşı sert bir müdahale olsa da konu Müslümanlara karşı işlenen suçlara gelince gözaltı sürecindeki tavırda büyük bir değişim yaşanıyor.

İNSANLIK VE DEMOKRASİYİ HATIRLIYORLAR

Müslümanlara karşı yapılan saldırılara yönelik gözaltılar esnasında insanlığını ve demokrasiyi hatırlayan batı ülkelerinin polisleri, insani ve demokratik değerlerden asla ödün vermiyor.