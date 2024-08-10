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Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük! İşte çifte standardın örnekleri! Müslümanlara karşı saldıranlara çiçek vermedikleri kaldı...

Murat Akıncı Murat Akıncı ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 15:31 Güncelleme: 10.08.2024 17:07
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Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük! İşte çifte standardın örnekleri! Müslümanlara karşı saldıranlara çiçek vermedikleri kaldı...

Batı ülkelerinde polislerin özellikle Müslüman ve toplum tarafından dışlanan kesimlere karşı gözaltı anlarında uyguladığı şiddet her olayda gündem olurken, Müslümanlara yönelik işlenen suçlarda polislerin demokratik ve yumuşak tavırları dikkat çekiyor. George Floyd'u sokak ortasında öldüren polisler konu Müslümanlara karşı işlenen suçlar olunca bir anda "demokrasi abidesine" dönüşüyor. Nitekim İngiltere'de Müslümanlara karşı binlerce kişiyi sokağa döken olaylara körükleyen bir sosyal medya kullanıcısının gözaltı anları sosyal medyada gündem oldu. Şahıs son derece kibar bir dille ve kamera kaydının olduğu anlarda gözaltı alındı. Demokrasi kurallarını tam olarak "işlerine geldiği gibi işleten" batı ülkeleri, Müslümanlara yönelik gözaltılarda zulüm etmekten geri durmuyor.

Dünya genelinde başta ABD polisi olmak üzere batı ülkelerindeki polisler de gözaltı anlarında uyguladıkları şiddetle dikkat çekiyor. Özellikle suçlunun Müslüman olduğu anlarda bu şiddetin dozu ciddi derecede artış gösteriyor.

BATI POLİSİNDE İKİ AYRI MOD

ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde Müslümanlar ya da toplum tarafından ötekileştirilen kişiler genel olarak işledikleri suçun büyüklüğüne bakılmaksızın çoğu zaman şiddet gösterilerek gözaltına alınıyor.

'ÖTEKİ' OLARAK GÖRÜLEN HERKES HEDEFTE

Örneğin ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmasının ardından hayatını kaybetti.

ENGELLİ VE MÜSLÜMAN SÜRÜCÜYE ÖNCE DARP SONRA GÖZALTI

İngiltere'de bölge polisleri 38 yaşındaki Müslüman engelli sürücü Youness Bentahar'ı aracını park ettiği yerden kaldırması yönünde ikaz etti. Bentahar'ın ise bunu reddedince polisler tarafından eşi ve çocuklarının göz önünde darp edilerek gözaltına alındığını yazdı.

Polislerin, adamı gözaltına almaya çalıştığı sırada adamın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

"SELAMÜN ALEYKÜM"E SÖZÜNE GÖZALTI

Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

HAVALİMANINDA TEKNE TOKAT DAYAK

Manchester Havalimanı'nda sosyal medyada yayılan görüntülerde İngiliz polisin yerde yatan Müslüman kişinin yüzünü ve başını tekmelediği yer aldı.

Polisin bankta oturan başka bir kişinin ise karnına tekme ve ensesine dirsek atarak yere yatırması görüntülere yansıdı.

MÜSLÜMANLARA KARŞI 180 DERECE DÖNÜŞ

Batı ülkelerinde her ne kadar Müslüman ve toplum tarafından ötekileştirilen gruplara karşı sert bir müdahale olsa da konu Müslümanlara karşı işlenen suçlara gelince gözaltı sürecindeki tavırda büyük bir değişim yaşanıyor.

İNSANLIK VE DEMOKRASİYİ HATIRLIYORLAR

Müslümanlara karşı yapılan saldırılara yönelik gözaltılar esnasında insanlığını ve demokrasiyi hatırlayan batı ülkelerinin polisleri, insani ve demokratik değerlerden asla ödün vermiyor.

İNGİLTERE'DE GÖZ YAŞARTAN ANLAR: KAMERA KAYDINA BİLE İZİN VERDİLER

Nitekim bu olaya en yakın örnek geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşandı. Sosyal medya platformu Facebook'ta Müslümanlara karşı saldırgan yorum yaptığı gerekçesiyle evinde gözaltına alınan kişinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, İngiliz polisinin, söz konusu kişinin evine giderek, iletişim yasası uyarınca elektronik iletişim ağının uygunsuz kullanımını gerekçe göstererek yaptığı gözaltı işlemi yer aldı.

Görüntüde polisin, bu kişiye, sosyal medyada yaptığı yorumların saldırgan olduğu gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğunu ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüleceğini söylediği duyuldu.

BİR TEK ÇİÇEK VERMEDİKLERİ KALDI

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıy defalarca Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Gözaltı görüntülerinde Seldowitz'in son derece normal bir şekilde gözaltına alındığı ve hiçbir şiddete maruz kalmadığı görüldü.

İSTEYİNCE OLUYORMUŞ!

Batı polisinin Müslümanlara karşı yapılan saldırılara yönelik yaptığı gözaltılar ile Müslümanlara yönelik gözaltıları arasında büyük bir davranış farkı olduğu yukarıdaki örneklerden anlaşılırken, bu ülkelerin demokrasiyi işlerine geldiğinde ne kadar düzgün uygulabildikleri görüldü.

Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülükBatı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük BATI ÜLKELERİNDEKİ GÖZALTILARDA İKİYÜZLÜLÜK

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