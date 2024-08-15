Son dakika | Gazze’de soykırım var! Ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.

ÖLMEMEK İÇİN YALVARAN 6 YAŞINDAKİ GAZZELİ HİND

İsrail ordusu, 29 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek amacıyla yola çıkan bir aracı vurdu.