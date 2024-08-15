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İran destekli gruplardan ABD seçimlerine siber müdahale! Büyük skandalı Google duyurdu: Biden ve Trump...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 13:21 Güncelleme: 15.08.2024 14:43
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İran destekli gruplardan ABD seçimlerine siber müdahale! Büyük skandalı Google duyurdu: Biden ve Trump...

Google, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir grubun mayıs ve haziran aylarında ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyasıyla bağlantılı kişilerin kişisel e-posta hesaplarına erişmeye çalıştığını bildirdi. Yapılan siber saldırıda askeri kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları da hedef alındı.

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