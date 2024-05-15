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Katil İsrail Gazze'de 222 gündür katliama devam ediyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Katil İsrail Gazze’de 222 gündür katliama devam ediyor

İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. Refah'ta yoğunlaşan İsrail saldırıları sebebiyle 450 bin Filistinli, yine göç etmek zorunda kaldı. İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ölen Filistinli sayısı 40'a yükseldi.

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