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Gazze'de ateşkes için Doha'da kritik zirve! Aylardır süren savaş sona mı eriyor? Hamas'tan rest...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 06:59 Güncelleme: 15.08.2024 07:08
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Gazze’de ateşkes için Doha’da kritik zirve! Aylardır süren savaş sona mı eriyor? Hamas’tan rest...

İsrail Gazze'de yaptığı katliama aralıksız olarak devam ederken bugün Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır'ın çağrısıyla Doha'da ateşkes görüşmesi yapılacak. Hamas tarafından yapılan açıklamada görüşmelere katılım sağlanmayacağı kaydedilirken Joe Biden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul gören teklif üzerinden ilerlemesi talep edildi. İşte detaylar...

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...

HAMAS İSRAİL'İ METNİ DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLUYOR

İsrail yönetimi, müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istedi.

Hamas İsrail'i, Gazze'deki katliamını uzatmak için görüşmeleri kılıf olarak kullanmak; ateşkes metnini değiştimekle suçluyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...

HAMAS: KATILMAYACAĞIZ

Diğer yandan Hamas'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik dolaylı müzakerelere katılmayacağı aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi "Hamas, Doha'da yada Kahire'de yeniden başlaması beklenen müzakerelerde kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın arabuluculardan, (Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirten Hindi, bu şartların sağlanması durumunda Hamas'ın anlaşmayı uygulama mekanizmasına girmeye hazır olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...

NETANYAHU HEYET GÖNDERİLDİĞİNİ DOĞRULADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılacak müzakerelere heyet gönderdiklerini doğruladı.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereler yeniden başlayacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyete "müzakereleri yürütme yetkisi" verdiğini açıkladı. İsrail heyetinde kimlerin yer aldığı ise resmi olarak açıklanmadı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...

ABD: MÜZAKERECİLER MASAYA DÖNMELİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas'ın Katar'da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, tüm müzakerecilerin masaya dönmesi ve bu anlaşmayı sonuca bağlaması gerektiğini söyledi.

Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hamas'ın Doha'daki görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklaması sorulan Patel, "Söyleyebileceğim şey, bu yorumların farkında olduğumuz ve bu görüşmelerin gerektiği gibi ilerlemesini beklediğimizdir ve bizim bakış açımıza göre tüm müzakereciler masaya dönmeli ve bu anlaşmayı sonuca bağlamalıdır." dedi.

"Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Bunlar arasında elbette Amerikan vatandaşları da var." diyen Patel, şu anda masada olan anlaşma kapsamında Gazze halkına "rahatlama sağlanması" gerektiğini ifade etti.

Vedant Patel, Katar'ın yarın başlayacak görüşmelerde Hamas adına da temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatarak, "Elbette bu konuda söz hakkını onlara bırakacağım." diye konuştu.

Detaya girmekten kaçınan Sözcü Yardımcısı, "Kalıcı veya geçici bir ateşkes ve sonuçlar hakkında bir şey söylemek, aktif ve devam eden bir süreç için kesinlikle yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan kareler...

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