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İşgal ordusundan Lübnan'a hava saldırısı! 2 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 01:39 Güncelleme: 15.08.2024 01:40
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İşgal ordusundan Lübnan’a hava saldırısı! 2 ölü

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. İşgalciler ve Lübnan arasında tansiyon düşmezken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 Hizbullah mensubu katledildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubu öldürüldü.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısı düzenledi.İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısı düzenledi.

2 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında Muhammad Ali Cihad Bedreddin ve Hüseyin Yasin Şeyto isimli iki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 Hizbullah mensubunun Lübnan'ın sınır bölgesindeki Mercayun ilçe merkezinde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 411'e yükseldi.

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