Gözler Doha’da! İsrail ile Hamas arasında ateşkes olacak mı? Hamas’tan flaş açıklama





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yaptığı açıklamada savaşın tamamen durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve İsrailli esirlerle Filistinli mahkumların takasına dayanan herhangi bir ateşkes önerisine "ciddi ve olumlu" yanıt vereceklerini açıkladı.