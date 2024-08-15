BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ten siyonist İsrail'e sert tepki! "40 binin üzerinde Filistinli öldü"

Volker Türk

Uluslararası insancıl hukukun, sivillerin, sivil mülklerin ve altyapının korunmasının en büyük öneme sahip olduğu konusunda çok net olduğunun altını çizen Türk, İnsan Hakları Ofisi'nin, İsrail ordusu ve Filistinli silahlı gruplar tarafından uluslararası insan hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiğini belgelediğini belirtti.

"İSRAİL'İN YASA DIŞI İŞGALİ SONA ERMELİ"

Türk, dünyanın bu katliamı önleyemediğini kaydederek, tüm taraflara derhal ateşkesi kabul etme ve silahları bırakma çağrısı yaptı.

Esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin de altını çizen Türk, "Keyfi olarak gözaltına alınan Filistinliler serbest bırakılmalı. İsrail'in yasa dışı işgali sona ermeli ve uluslararası anlamda kabul edilen iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli." değerlendirmesinde bulundu.