BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ten siyonist İsrail'e sert tepki! "40 binin üzerinde Filistinli öldü"
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 40 bin Filistinlinin ölmesi üzerine yazılı açıklamada bulundu. "Son 10 ayda Gazze'de her gün ortalama 130 kişi ölüyor."
Volker Türk siyonist İsrail'in 40 bini aşkın filistinliyi öldürmesine dair yazılı açıklamada bulundu.
Gazze'deki durumun dünya için kasvetli bir dönüm noktası olduğunu belirten Türk, "Gazze Sağlık Bakanlığına göre, Gazze halkı şu anda 40 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Bu akılalmaz durum, büyük ölçüde İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusunda tekrarlayan fiyaskolarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
Türk, son 10 ayda Gazze'de her gün ortalama 130 kişinin öldürüldüğünü vurgulayarak, İsrail ordusunun evleri, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri tahrip etmesinin şok edici olduğunu bildirdi.
Uluslararası insancıl hukukun, sivillerin, sivil mülklerin ve altyapının korunmasının en büyük öneme sahip olduğu konusunda çok net olduğunun altını çizen Türk, İnsan Hakları Ofisi'nin, İsrail ordusu ve Filistinli silahlı gruplar tarafından uluslararası insan hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiğini belgelediğini belirtti.
"İSRAİL'İN YASA DIŞI İŞGALİ SONA ERMELİ"
Türk, dünyanın bu katliamı önleyemediğini kaydederek, tüm taraflara derhal ateşkesi kabul etme ve silahları bırakma çağrısı yaptı.
Esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin de altını çizen Türk, "Keyfi olarak gözaltına alınan Filistinliler serbest bırakılmalı. İsrail'in yasa dışı işgali sona ermeli ve uluslararası anlamda kabul edilen iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli." değerlendirmesinde bulundu.
40 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, 16 bin 314'ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldiği bildirilmişti.
İSRAİL ORDUSU FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULLARI HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail ordusu, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.
İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerini engellerken birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar ise zaman zaman Filistinlilerin üzerine, bazen de denize düşüyor.
BİNLERCE FİLİSTİNLİNİN NAAŞI ENKAZ ALTINDA
Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.
Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra BM ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri, en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkazda kaldığını ifade ediyor.
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