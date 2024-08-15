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İşgalci İsrail'de Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusu! Batılı efendileri ve ABD'den yardım istediler

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 17:39 Güncelleme: 15.08.2024 18:07
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İşgalci İsrail’de Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusu! Batılı efendileri ve ABD’den yardım istediler

Geçtiğimiz günlerde katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da (İsrail'e) gideriz." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Tel Aviv'de yaşanan panik havası devam ediyor. Siyonist basını “İsrail, Türkiye tehdidine cevap olarak ABD başta olmak üzere diğer aktörleri de sürece dahil etmelidir.” diyerek Batı’daki kanlı destekçilerine alçak bir çağrıda bulundu.

Dünya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ziyaretine kulak kesildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE KORKUSU PANİKLETTİ

Terör devleti İsrail'de ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye korkusu devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası Tel Aviv'de panik sürüyor.

Siyonist gazetesi nziv.net "Erdoğan'ın tehdidi: Yapılacak doğru şey nedir?" dedi ve Tel Aviv'in paniğini yeniden gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE'NİN İHA ÜSSÜNÜ UNUTMAMAK GEREKİYOR"

Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan nziv.net "Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta bir İHA üssünün yanı sıra farklı yeteneklere sahip önemli bir filosunun da bulunduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

BATI VE ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER

İsrail'deki karar alıcılar ve özellikle de her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a saldıran İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tweetlerinin İsrail ile Türkiye arasındaki krizi daha da derinleştirdiğini belirten İsrail gazetesi, "İsrail, Türkiye tehdidine cevap olarak ABD başta olmak üzere diğer aktörleri de sürece dahil etmelidir. Hiçbir Batılı oyuncunun NATO üyesi olan Türkiye'nin İsrail'e askeri açıdan karşı koymasını istemesi söz konusu değildir" dedi ve açıkça Batı'ya çağrı yaptı.

İsrail gazetesi ayrıca, "İsrail de yeterinde cepheyle uğraştığı için Ankara'nın provokatif açıklamalarını mümkün olduğu kadar kontrol altına almak için her türlü çabayı göstermeli." dedi.

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