İşgalci İsrail’de Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusu! Batılı efendileri ve ABD’den yardım istediler

BATI VE ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER

İsrail'deki karar alıcılar ve özellikle de her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a saldıran İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tweetlerinin İsrail ile Türkiye arasındaki krizi daha da derinleştirdiğini belirten İsrail gazetesi, "İsrail, Türkiye tehdidine cevap olarak ABD başta olmak üzere diğer aktörleri de sürece dahil etmelidir. Hiçbir Batılı oyuncunun NATO üyesi olan Türkiye'nin İsrail'e askeri açıdan karşı koymasını istemesi söz konusu değildir" dedi ve açıkça Batı'ya çağrı yaptı.

İsrail gazetesi ayrıca, "İsrail de yeterinde cepheyle uğraştığı için Ankara'nın provokatif açıklamalarını mümkün olduğu kadar kontrol altına almak için her türlü çabayı göstermeli." dedi.