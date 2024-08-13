ABD'de gündemi sarsacak itiraf! Albay Douglas McGregor: Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz
Terör örgütü PKK'ya her türlü mühimmat ve eğitim desteği sağlayan Türkiye'nin sözde müttefiki ABD'den gündemi sarsacak bir itiraf geldi. ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor yaptığı açıklamada savaşın artık kapıda olduğunu vurgularken "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ABD'DEN BOMBA İTİRAF
Özellikle teröristleri Türkiye'ye karşı saldırmaları için kamplara alan ABD, elebaşlarıyla da yakın temas halinde. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaptığı operasyonların da karşısında duran ABD'den bomba bir itiraf geldi.
"TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ"
ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor verdiği röportajda "Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
HEM EĞİTİM HEM MÜHİMMAT DESTEĞİ
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgede binlerce teröriste eğitim veren ABD ordusu, örgüte tırlar dolusu mühimmat desteği de sağladı. Hatta PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.
ORTAK TATBİKAT
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
DAHA ÖNCE DE İSRAİL'İ UYARDI
Gregor daha önce yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki hassasiyetine dikkat çekerek İsrail'i uyarmıştı.
"ERDOĞAN İSRAİL'İ YOK EDECEK KAPASİTEDE"
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Douglas Macgregor şunları söyledi:
"Türk askerleri sonunda Gazze'de savaşacak Erdoğan zamanlama konusunda hassas, ülkeyi harekete geçiriyor. Bu gerçekleşecek, onu göz ardı etmek hata olur. Erdoğan Ortadoğu'da İsrail'i yok edebilecek kapasiteye sahip tek adam. Dikkatli olun!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"
- 1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...
- Her An Açıklanabilir: YKS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024 | YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Yerleşemeyen ne yapacak?