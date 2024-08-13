ABD’de gündemi sarsacak itiraf! Albay Douglas McGregor: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz

ABD'DEN BOMBA İTİRAF

Özellikle teröristleri Türkiye'ye karşı saldırmaları için kamplara alan ABD, elebaşlarıyla da yakın temas halinde. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaptığı operasyonların da karşısında duran ABD'den bomba bir itiraf geldi.