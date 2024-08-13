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ABD'de gündemi sarsacak itiraf! Albay Douglas McGregor: Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:59 Güncelleme: 13.08.2024 12:03
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ABD’de gündemi sarsacak itiraf! Albay Douglas McGregor: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz

Terör örgütü PKK'ya her türlü mühimmat ve eğitim desteği sağlayan Türkiye'nin sözde müttefiki ABD'den gündemi sarsacak bir itiraf geldi. ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor yaptığı açıklamada savaşın artık kapıda olduğunu vurgularken "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye'nin sözde en büyük müttefiklerinden olan ABD, bugüne kadar terör örgütü PKK'ya verdiği eğitim ve mühimmat desteğiyle terörle mücadeleye büyük zarar veriyor.

ABD'DEN BOMBA İTİRAF

Özellikle teröristleri Türkiye'ye karşı saldırmaları için kamplara alan ABD, elebaşlarıyla da yakın temas halinde. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaptığı operasyonların da karşısında duran ABD'den bomba bir itiraf geldi.

"TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ"

ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor verdiği röportajda "Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

HEM EĞİTİM HEM MÜHİMMAT DESTEĞİ

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgede binlerce teröriste eğitim veren ABD ordusu, örgüte tırlar dolusu mühimmat desteği de sağladı. Hatta PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.

TÜRK KÖYLERİNE BOMBA YAĞDIRDILAR

Terör örgütü bu silahlarla, sınırları Haseke'den Akdeniz'e kadar uzanan sözde bir terör devleti kurmaya çalıştı. Üstelik PYD/YPG'li teröristler, Türk köylerine bombalar yağdırmaya başladı. Çocuk, yaşlı demeden katletti.

ORTAK TATBİKAT

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

DAHA ÖNCE DE İSRAİL'İ UYARDI

Gregor daha önce yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki hassasiyetine dikkat çekerek İsrail'i uyarmıştı.

"ERDOĞAN İSRAİL'İ YOK EDECEK KAPASİTEDE"

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Douglas Macgregor şunları söyledi:

"Türk askerleri sonunda Gazze'de savaşacak Erdoğan zamanlama konusunda hassas, ülkeyi harekete geçiriyor. Bu gerçekleşecek, onu göz ardı etmek hata olur. Erdoğan Ortadoğu'da İsrail'i yok edebilecek kapasiteye sahip tek adam. Dikkatli olun!"

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