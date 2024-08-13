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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 evi patlayıcılarla yıktı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:34
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Katil İsrail ordusu Batı Şeria’da 2 evi patlayıcılarla yıktı

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, Filistinli iki tutuklunun evlerini ise patlayıcılarla havaya uçurdu.

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