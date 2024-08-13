ABD'den gündemi sarsacak itiraf! Albay Douglas McGregor: Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz

Türkiye'nin sözde müttefiki olan ve terör örgütü PKK'ya her türlü mühimmat desteğini sağlayan ABD'den gündemi sarsacak bir itiraf geldi. ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor yaptığı açıklamada savaşın artık kapıda olduğunu vurgularken "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.