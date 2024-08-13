ABD’de başkanlık yarışına geri sayım! Donald Trump’a büyük şok: Seçim ofisine hırsız girdi | Şapkayla kamufle...

Donald Trump (ARŞİV)

"NEDENİNİ ARAŞTIRMAYA KARARLIYIZ"

Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.