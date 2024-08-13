ABD'de başkanlık yarışına geri sayım! Donald Trump'a büyük şok: Seçim ofisine hırsız girdi | Şapkayla kamufle...
ABD'de başkanlık yarışı için geri sayım sürerken Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.
ABD'de başkanlık yarışı için geri sayım sürüyor.
SEÇİM OFİSİNE HIRSIZ GİRDİ
Seçimlere haftalar kala yetkililer, hırsızlık olayının Trump'ın seçim kampanyası tarafından kiralanan ve aynı zamanda Virginia 10. Bölge Cumhuriyetçi Komitesi'nin merkezi olarak hizmet veren bir ofiste meydana geldiğini belirterek, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.
ŞAPKA VE SIRT ÇANTASI TAKMIŞ
Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.
"NEDENİNİ ARAŞTIRMAYA KARARLIYIZ"
Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.
TRUMP'IN SEÇİM EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Trump'ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.
Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.
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