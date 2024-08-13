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Ukrayna ordusu Luhansk bölgesine saldırdı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 23:12
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Ukrayna ordusu Luhansk bölgesine saldırdı!

Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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