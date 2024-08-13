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İşgal ordusundan Lübnan'a hava saldırısı! 2 Hizbullah mensubu öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 21:53
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İşgal ordusundan Lübnan’a hava saldırısı! 2 Hizbullah mensubu öldü

Siyonist İsrail Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da saldırılarını sürdürüyor.  İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldürüldü. Saldırıya ilişkin Hizbullah'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

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