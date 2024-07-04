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Trump'tan bomba iddia! Joe Biden seçimlerden çekilecek! Yerine bomba isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 10:57 Güncelleme: 04.07.2024 11:04
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Trump’tan bomba iddia! Joe Biden seçimlerden çekilecek! Yerine bomba isim...

ABD'de kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde aday olan Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın yarıştan çekileceğini iddia etti. Biden'ı 'yaşlı ve perişan' olarak tanımlayan Trump Biden'ın yerine Kamala Harris'in aday gösterilebileceğini ifade etti. İşte detaylar...

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Başkan Joe Biden'ın "yarıştan çekileceğini" öne sürdü.

KAMALA HARRIS YERİNE ADAY OLABİLİR

Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı.

"YAŞLI VE PERİŞAN"

Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki "zayıf performansını" eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı "yaşlı ve perişan" şeklinde niteledi.

Trump, Biden'ın seçimden çekileceğini iddia ederek, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor." dedi.

"HARRİS DE ZAVALLI"

Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha "iyi bir aday olacağını" savunmasına rağmen "zavallı" olduğunu da söyledi.

ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ADAY OLABİLİR"

Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.

Parti içinde Harris'in, Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.

NE OLMUŞTU?

Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

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