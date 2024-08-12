Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseliyor! Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

"RUS İŞGALCİLER ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ TOPRAKLARINDA YANGIN ÇIKARDILAR"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Nikopol'den aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değil ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santrali'ni sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir" dedi.



Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma kulesinin içindeki lastik yığınını ateşe verdiği öne sürüldü.

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