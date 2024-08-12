ABD’nin kirli planı ortaya çıktı! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ’Başkanlığı bırak bize sığın’ teklifi...

ABD Başkanı Joe Biden

Haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", 28 Temmuz'daki seçimlerde kendilerinin açık farkla kazandığını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.

ABD ile Venezuela arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "Maduro'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği aktarılan haberde, Venezuela Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.