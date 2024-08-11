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Terör devleti İsrail'in Genelkurmay Başkanı Halevi'ye askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden çok uzağız!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 18:34
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Terör devleti İsrail’in Genelkurmay Başkanı Halevi’ye askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden çok uzağız!

Siyonist İsrail medyası, katil ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın soykırımcı Genelkurmay Başbanı Herzi Halevi'ye yazdığı mektubu yayınladı. Katil subayları mektupta, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail ordusundaki subaylar, 10 ayı aşkın süredir saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde "zaferin halen uzak olduğuna" inanıyor.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hitaben yazdığı mektubu yayımladı.

KATİL ORDUSUNDAN İTİRAF: ZAFERDEN ÇOK UZAĞIZ

İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin "Gazze'de zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Haleviİsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının halen çok sayıda "insansız hava aracı, havan topu ve devasa tünel ağına" sahip olduğunu ifade eden İsrailli subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, ordu yetkilileri yaptıkları açıklamalarda "zafere yakın oldukları" yönünde beyanat veriyor.

İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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