Terör devleti İsrail’in Genelkurmay Başkanı Halevi’ye askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden çok uzağız!

KATİL ORDUSUNDAN İTİRAF: ZAFERDEN ÇOK UZAĞIZ

İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin "Gazze'de zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının halen çok sayıda "insansız hava aracı, havan topu ve devasa tünel ağına" sahip olduğunu ifade eden İsrailli subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti.