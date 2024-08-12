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Dünya nükleer felaketin eşiğinde mi? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Dünya nükleer felaketin eşiğinde mi? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 10:25
Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı sonucu yangın çıktı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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