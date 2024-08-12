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Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli! Uçaklar ve helikopter Atina'ya ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 12.08.2024 21:32 Güncelleme: 13.08.2024 11:07
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Türkiye’den Yunanistan’a yardım eli! Uçaklar ve helikopter Atina’ya ulaştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi. Türkiye, Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi. Uçaklar ve helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi.

Yunanistan'da yangın! Yunanistan'da yangın!

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Yunanistan'da yangın! Yunanistan'da yangın!

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ
Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Yunanistan'da yangın! Yunanistan'da yangın!

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etti.

Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen uçaklar ve helikopterTürkiye'den Yunanistan'a gönderilen uçaklar ve helikopter

UÇAKLAR VE HELİKOPTER ATİNA'YA ULAŞTI

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen uçaklar ve helikopterTürkiye'den Yunanistan'a gönderilen uçaklar ve helikopter

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

15 KİŞİ YARALANDI
Vathrakogiannis, şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaşın hafif yaralandığını söyledi.

Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa, İtalya ve Çekya'dan ekiplerin Yunanistan'a geleceği bildirildi.

Yunanistan'da yangın! Yunanistan'da yangın!

"2 UÇAK VE 1 HELİKOPTER GÖNDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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