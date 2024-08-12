Türkiye’den Yunanistan’a yardım eli! Uçaklar ve helikopter Atina’ya ulaştı

Yunanistan'da yangın!

"2 UÇAK VE 1 HELİKOPTER GÖNDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.