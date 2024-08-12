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İngiltere Başbakanı Starmer Pezeşkiyan'la görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 12.08.2024 22:03
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İngiltere Başbakanı Starmer Pezeşkiyan’la görüştü

Son dakika... İngiltere Başbakanı Starmer, Pezeşkiyan'la görüştü

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