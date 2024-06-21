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Komşu yanıyor! Yunanistan'da çok sayıda orman yangını: 1 ölü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 22:05
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Komşu yanıyor! Yunanistan’da çok sayıda orman yangını: 1 ölü

Yunanistan'da son 24 saatte 64 noktada orman yangını çıktı. Alevlerin bir köye yaklaştığı ve yangının yakınındaki evin önünce 1 kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

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