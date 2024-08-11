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Yunanistan'da yaşlı kadın orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:59
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Yunanistan’da yaşlı kadın orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

Yunanistan'ın Oropos bölgesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle yaşlı kadının tutuklandığı bildirildi.

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