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Ortadoğu'da yüksek tansiyon! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: "İran'ın İsrail'e misillemesi bu hafta olabilir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 12.08.2024 20:30 Güncelleme: 12.08.2024 20:35
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Ortadoğu’da yüksek tansiyon! Beyaz Saray’dan flaş açıklama: İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir

Ortadoğu'da yüksek tansiyon devam ederken Beyaz Saray'dan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "'İran'ın İsrail'e misillemesi bu hafta olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Ortadoğu'da yüksek tansiyon devam ederken Beyaz Saray'dan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "'İran'ın İsrail'e misillemesi bu hafta olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Ortadoğu'da yüksek tansiyon! (ARŞİV)Ortadoğu'da yüksek tansiyon! (ARŞİV)

Ayrıca açıklamada Gazze'de ateşkesle ilgili "Perşembe günü düzenlenecek ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilebileceğine inanıyoruz" ifadeleri de yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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