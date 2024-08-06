06 Ağustos 2024, Salı
Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail'e misilleme uyarısı: Cevabımız etkili ve güçlü olacak!
İsrail, Golan'a yönelik saldırıyı gerekçe göstererek Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Fuat Şükrü'yü hedef alan saldırı düzenledi. Yapılan saldırının ardından gözler Hizbullah'a çevrildi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtti. Ayrıca Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:17