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Haberler Galeri Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail'e misilleme uyarısı: Cevabımız etkili ve güçlü olacak!

Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail'e misilleme uyarısı: Cevabımız etkili ve güçlü olacak!

İsrail, Golan'a yönelik saldırıyı gerekçe göstererek Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Fuat Şükrü'yü hedef alan saldırı düzenledi. Yapılan saldırının ardından gözler Hizbullah'a çevrildi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtti. Ayrıca Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:17
Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail’e uyarı: Karşılık vereceğiz

İsrail, Golan'a yönelik saldırıyı gerekçe göstererek Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Fuat Şükrü'yü hedef alan saldırı düzenledi. Yapılan saldırının ardından gözler Hizbullah'a çevrildi.

Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail’e uyarı: Karşılık vereceğiz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail’e uyarı: Karşılık vereceğiz

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail’e uyarı: Karşılık vereceğiz

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

Orta Doğu ateş hattı! Hizbullah liderinden İsrail’e uyarı: Karşılık vereceğiz

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.