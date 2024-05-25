İşgalciler birbirine düştü! İsrail askerinden Gallant’a isyan bayrağı | Katil Netanyahu’nun oğlundan destek

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, internet sitesinde, Gazze'de yıkılmış bir evin içinde, İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Kach hareketine dair sloganların yazılı olduğu bir duvarın önünde açıklamada bulunan yüzü maskeli bir askerin videosunu yayınladı.

Söz konusu askerin videoda, "Ben ve beraberimdeki 100 bin yedek asker, Gazze'nin anahtarlarını Filistin yönetimine, Fetih'e, Hamas'a ya da herhangi bir Arap oluşumuna teslim etmeyeceğiz" dediği görülüyor.