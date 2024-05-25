İşgalciler birbirine düştü! İsrail askerinden Gallant'a isyan bayrağı | Katil Netanyahu'nun oğlundan destek
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan siyonist İsrail bu kez kendi içinde birbirine girdi. İsrailli bir asker, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ta istifa çağrısı yaparak Gazze'de zafer kazanılmaması durumunda yedek askerler olarak geniş kapsamlı bir isyan çıkarma tehdidinde bulundu. Eli kanlı katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise isyan bayrağını çeken askerin videosunu paylaşarak destek verdi. İsrail basınında yer alan haberde ise askerin söz konusu videoda söylediklerinin ve Yair Netanyahu'nun videoyu paylaşmasının fitne çıkarma suçu kapsamında sayılabileceği ve 5 yıl hapis cezası gerektirebileceği belirtildi.
İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, internet sitesinde, Gazze'de yıkılmış bir evin içinde, İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Kach hareketine dair sloganların yazılı olduğu bir duvarın önünde açıklamada bulunan yüzü maskeli bir askerin videosunu yayınladı.
Söz konusu askerin videoda, "Ben ve beraberimdeki 100 bin yedek asker, Gazze'nin anahtarlarını Filistin yönetimine, Fetih'e, Hamas'a ya da herhangi bir Arap oluşumuna teslim etmeyeceğiz" dediği görülüyor.
GALLANT'A TEHDİT: KAZANAMAZSAK...
Savunma Bakanından istifa etmesini isteyen asker, "Senin savaşı kazanman, bizi komuta etmen ya da emir vermen mümkün değil. Sana (Gallant) söylüyorum; zafer kazanamazsak 100 bin yedek asker burada kalacak. Buradan hiçbir yere ayrılmayacağız ve İsraillileri ordumuzun himayesi altında Gazze'ye gelmeye çağıracağız. Tek bir lidere kulak vereceğiz. O da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi) değil sadece Başbakan Binyamin Netanyahu'dur." diye konuştu.
NETANYAHU'NUN OĞLU DA BU VİDEOYU PAYLAŞTI
İsrail ordusunun "Filistinlilerin tümünü öldürme" meylini gösteren cümleler sarf eden asker, "Bizi öldürmek isteyen herkesi ve Gazze'deki asker kardeşlerimizin başlarını ezen tüm küçük çocukları öldürmek istiyoruz. Bunlardan hiçbiri canlı kalmayacak ve sen Sayın Gallant, bunu yapamazsın. Şimdi sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim; ya sicilini değiştirir ve bizim zafer istediğimizin farkına varırsın ya da sadece Başbakanın ve zafer kazanmamız gerektiğini söyleyenin peşinden gideriz." ifadesini kullandı.
Gazeteye göre, söz konusu video ordu içinde büyük şok yarattı, terörist Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Telegram hesabından bu videoyu paylaştı.
KATİL NETANYAHU'NUN OĞLUNA HAPİS ŞOKU: 5 YIL CEZA GELEBİLİR...
Haaretz gazetesinin haberinde ise askerin söz konusu videoda söylediklerinin ve Yair Netanyahu'nun videoyu paylaşmasının fitne çıkarma suçu kapsamında sayılabileceği ve 5 yıl hapis cezası gerektirebileceği belirtildi.
Haberde, İsrail ordu sözcüsünün, "Videodaki davranış, İsrail ordusunun emir ve değerlerinin ciddi şekilde ihlal edilmesidir ve ceza gerektiren suç şüphesi doğurmaktadır. Askeri Başsavcı olayla ilgili soruşturma açılması emri vermiş, olayın ciddiyeti nedeniyle Halevi de asker ve komutanlarla her düzeyde diyalog kurulması talimatı vermiştir." sözleri aktarıldı.
İŞGALCİLER KENDİ İÇLERİNDE ÇATIŞMALAR YAŞIYOR
Aylardan bu yana Netanyahu ile Gallant arasında Gazze'de savaş sonrası yönetimle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor. Son olarak Gallant, İsrail'in Gazze'de askeri yönetimi kalıcı hale getirmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunmuş ve Araplar tarafından da kabul görecek, Hamas'a alternatif bir yönetim getirilmesi çağrısı yapmıştı. Hükümetteki aşırılık yanlısı bakanlar bu çağrıya şiddetli tepki göstermiş ve Gallant'ı istifaya davet etmişti.
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