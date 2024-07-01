İşgal ordusu tükenmek üzere! Savunma Bakanı Gallant 'acil' diyerek duyurdu
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlar devam ediyor. İşgalciler saldırılarını hız kesmeden sürdürürken işgalci ordusu bu kez büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Katliamların artırılmasının ardından orduda çok sayıda ayrılık talepleri bulunuyor. Bu durumun ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun acilen 10 bin ilave askere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Filistin'de masum kanı döken siyonist ordusu bu kez büyük bir kriz ile karşı karşıa. İsrail ordu radyosu, Gallant'ın Meclisin Güvenlik Komitesindeki konuşmasını yayımladı.
"ACİLEN İHTİYACIMIZ VAR"
Habere göre, Gallant, "Acilen 10 bin ek askere ihtiyacımız var. 4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudiyi (Harediler) askere alabiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ise ordudaki görevinden emekli olmak isteyen subay sayısında önemli bir artış olduğu belirtildi.
ÇOK SAYIDA AYRILIK TALEBİ
İsrail ordusunda her yıl ortalama 100 ila 120 yüzbaşı ve binbaşı emekli olurken İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bu rütbelere sahip 900'e yakın görevlinin sözleşmelerini feshetme talebinde bulunduğu aktarıldı. Habere göre, orduda yaşanan bu krizin dayandığı sebepler arasında 7 Ekim saldırıları yer alıyor.
İŞGAL ORDUSU SUBAYLARI TUTAMIYOR!
Ordunun Hamas'la yaşadığı çatışmalardaki başarısızlıklara işaret edilen haberde, İsrailli askerlerin takdir görmediklerini hissettikleri, halkın ve bazı politikacıların orduyu gayri meşru hale getirdiğine ilişkin söylemlerine yer verildi.
İsrail ordusunun halihazırda subayları görevlerinde tutma konusunda zorluk yaşadığı kaydedildi.
HAREDİLERE MUAFİYET KARARI
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oybirliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti. Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor.
Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.
Askerlik yapmayı reddedenler artık devlet desteği alamayacak. Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ermişti.
Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.
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