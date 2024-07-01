İşgal ordusu tükenmek üzere! Savunma Bakanı Gallant ’acil’ diyerek duyurdu

"ACİLEN İHTİYACIMIZ VAR"

Habere göre, Gallant, "Acilen 10 bin ek askere ihtiyacımız var. 4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudiyi (Harediler) askere alabiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ise ordudaki görevinden emekli olmak isteyen subay sayısında önemli bir artış olduğu belirtildi.