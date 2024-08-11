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Hamas'tan saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 06:14
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Hamas’tan saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok

Hamas, İsrail'in yerinden edilmiş kişilerin barındığı Gazze'nin doğusunda Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulunda öldürülen direniş üyeleri olduğunu iddia ettiği isimleri içeren liste yayımlamasını, "iğrenç suçunu meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

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